Borkenkäfer in Winterthur – «Die Lage könnte sich rasch zuspitzen» Der Borkenkäferbefall im Stadtforst ist weniger akut als in extremen Jahren. Bleibt es aber heiss und trocken, kann es schnell gehen, warnt Stadtgrün. Till Hirsekorn , Roger Hofstetter

Revierförster Hans-Ulrich Menzi von Stadtgrün Winterthur auf einer Lichtung auf dem Eschenberg, die wegen des Borkenkäfers geräumt werden musste. Foto: Roger Hofstetter

«Riechen Sie das?», fragt Revierförster Hans-Ulrich Menzi. «Deutlich stärker nach Baum, oder? Das ist Bohrmehl …» Vorsichtig biegt er die Schuppe einer Fichtenrinde und zeigt auf das hellbraune Pulver, das sich in den Zwischenräumen angesammelt hat. Am Stammfuss hat es sich über das gesamte Moos gelegt. Der Borkenkäfer hält Stadtgrün Winterthur auch in diesem Sommer wieder auf Trab. Gegen 2000 Kubikmeter Käferholz fielen bislang an, verteilt auf das gesamte Waldgebiet. Das meiste am Eschenberg. Dort sind wir mit Förster Menzi unterwegs. Und wie immer sind ausschliesslich Fichten befallen. «2000 Kubikmeter, deutlich mehr als normal, aber weniger als in den schlimmsten Jahren», sagt er.