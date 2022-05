Christian Seiler kocht schlecht – Die lange Liste meines Scheiterns an Herd und Ofen Erfolge gibt es nicht ohne Niederlagen. Das gilt auch und ganz besonders in der Küche. Christian Seiler (Das Magazin)

Vielleicht haben Sie es gemerkt: Bei einem Rezept für Karamell-Schalotten habe ich unlängst ziemlich danebengegriffen habe. Ziemlich. Foto: Silvio Knezevic

Bevor ich diese Kolumne in Angriff genommen habe, verbrachte ich einige Zeit in meiner Küche. Das wird Sie vielleicht nicht besonders überraschen, aber ich war nicht wie üblich damit beschäftigt, duftende, verführerische Dinge auf meinem Herd zuzubereiten, die ich dann nach kritischer Überprüfung an Sie weitergeben kann, sondern ich putzte die Pfanne, in der mir der Reis angebrannt war.