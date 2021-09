TV-Serie «Impeachment» – Die lange Rehabilitierung der Monica Lewinsky True Crime in XXL: In «Impeachment: American Crime Story» wird die «Lewinsky-Affäre» aus weiblicher Sicht aufgerollt – unter Mitwirkung der einst verspotteten Praktikantin. Hans Jürg Zinsli

Freund oder Feind? Linda Tripp (Sarah Paulson) und Monica Lewinsky (Beanie Feldstein) in «Impeachment: American Crime Story». Foto: Tina Thorpe (FX)

Jahrelang war sie gefangen in ihrer Opferrolle: Monica Lewinsky, die ehemalige Praktikantin im Weissen Haus, bekam alle Häme der Welt ab, nachdem 1998 ihre Affäre mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton publik geworden war. Aus heutiger Sicht mutet dies insofern grotesk an, als es ja Clinton war, der sich vor Gericht Meineide leistete und ein Amtsenthebungsverfahren zu überstehen hatte. Der ganze Spott aber galt Lewinsky.

Höchste Zeit also, diese Geschichte einmal aus weiblicher Sicht zu beleuchten: «Impeachment», die dritte Staffel der gross aufgezogenen «American Crime Story»-Serie, ist nun sozusagen Lewinskys Vorzeigeprojekt in eigener Sache; sie ist als TV-Produzentin mit eigener Firma am Projekt beteiligt.