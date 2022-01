Neues Parkregime in Lindau – Die Laternengarage soll bald etwas kosten Lindau will das Parkieren auf öffentlichem Grund besser regeln. Mit ein Grund dafür ist das Homeoffice. Heinz Zürcher

Wer das Auto länger als vier Stunden auf Quartierstrassen abstellen will, muss künftig in Lindau eine Parkkarte kaufen. Symbolfoto: Marc Dahinden

Das Parkieren auf öffentlichem Grund ist in Lindau bald nicht mehr gratis. Das geht aus dem neuen Parkierungskonzept hervor, das die Gemeinde kürzlich publiziert und am Montagabend an einer virtuellen Infoveranstaltung der Bevölkerung vorgestellt hat.

Auf den Quartierstrassen, wo keine Felder eingezeichnet sind, kommt lediglich die allgemeine Polizeiverordnung zur Geltung. Sie begrenzt das Parkieren auf maximal 72 Stunden. Es gibt weder eine Parkierungsverordnung, noch erhebt die Gemeinde eine Nachtparkgebühr.