Neuer Club in der Stadt – Die legendäre Felsenbar schliesst in Chur und zügelt nach Zürich Fast 100 Jahr gab es die Bar in der Bündner Hauptstadt. Jetzt wechselt sie den Kanton. Dafür verantwortlich ist ein Churer Gesetz – und ein bekannter Zürcher Partyveranstalter. Tim Wirth

Der rote Schriftzug der Felsenbar in Chur fällt auf. Foto: Keystone

«Vu Chur für Chur» – das war der Slogan der Felsenbar in Chur. Den ältesten Club der Stadt gibt es mit Unterbrüchen seit 1922. Das Schild mit dem roten Schriftzug fällt auf, wenn man in die Lenzerheide fährt. Nächte mit elektronischer Musik, Beerpong-Turniere, Tanznächte ab 40, Nachtseminar-Partys für Studenten und der «Schnegga Obig» mit Drinks für fünf Franken fanden in den letzten Jahren statt.

Damit soll bald Schluss sein. «Die Felsenbar soll die erste Bündner Anlaufstelle in Zürich werden», sagte Clubbetreiber Marco Diener der Südostschweiz.

Marco Diener ist in Zürich kein Unbekannter. Er veranstaltet die Party-Reihe Terrazza und organisiert unter anderem ein Musik-Festival auf dem Horse Park in Dielsdorf. Ausserdem führte er im Kreis 5 den Technoclub Space Monki. Diesen musste er 2021 während Pandemie jedoch schliessen, weil es mit dem Vermieter der Liegenschaft keine Einigung bezüglich der Miete gab.

Marco Diener führe bis 2021 den Club Space Monki in Zürich. Das Bild vor dem Club wurde 2017 aufgenommen. Quelle: PD

Im gleichen Jahr übernahm Diener, der in Chur aufwuchs, die Felsenbar. «Ich habe in der Corona-Break Zeit gehabt, mich kreativ neu zu entfalten», sagte er der Südostschweiz. Dabei habe er festgestellt, wo seine Wurzeln seien.

Nur zwei Jahre später zieht es Marco Diener nun wieder nach Zürich zurück. Als Grund für die Schliessung des Clubs in Chur nennt er die Sperrstunde in Chur. Im Welschdörfli, dem Ausgeh-Viertels der Bündner Hauptstadt, dürfen Lokale abgesehen von Ausnahmebewilligungen am Wochenende nur bis drei Uhr geöffnet haben. Ein Clubleben könne so nicht stattfinden, sagt Diener. Er wolle die Felsenbar in Zürich zu neuem Leben erwecken. Ein passendes Lokal habe er jedoch noch nicht gefunden.

