Krach wegen CO₂-Gesetz – Die legendäre Macht des obersten Bauern droht zu schwinden Markus Ritter gilt vielen Befürwortern des CO₂-Gesetzes als ein Hauptschuldiger für ihr Abstimmungsdebakel. Das könnte sich bei künftigen Kampagnen des Bauernpräsidenten rächen. Fabian Renz

Am Abstimmungssonntag im Stall: Markus Ritter verfolgt die Entwicklung der Resultate. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Es geschah am letzten Donnerstag. Der Nationalrat debattierte über Schleppschläuche beim Düngen: Sollten sie obligatorisch werden oder nicht? Markus Ritter (Mitte, SG), Präsident des Bauernverbands, trat ans Mikrofon, legte sich eifrig gegen ein Obligatorium ins Zeug. Es wurde abgestimmt – und das Obligatorium obsiegte mit 102 zu 83 Stimmen. Ritter hatte verloren. Ausgerechnet er, Bundesberns meistgefürchteter Lobbyist, der im Ruf steht, stets das zu bekommen, was er will.

Die Schleppschlauch-Debatte ist auch darum bemerkenswert, weil sie in eine Woche fiel, in der dem Bauernpräsidenten so viele zürnten wie schon lange nicht mehr. Ritter gilt vielen als ein Hauptverantwortlicher dafür, dass das CO₂-Gesetz bei der Landbevölkerung abstürzte – und dadurch in der Volksabstimmung die Mehrheit am Ende knapp verpasste.