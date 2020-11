Eishockey Swiss League – Die Leichtigkeit des Toreschiessens Beim 9:1-Erfolg in La Chaux-de-Fonds gewinnt der EHC Kloten sein 6. Spiel in Serie – und erstmals seit dem Abstieg Punkte in der Uhrenstadt. Philipp Muschg

Der 22-jährige Ramon Knellwolf, hier rechts jubelnd in der Partie gegen Thurgau (links Robin Figren), schoss in La Chaux-de-Fonds gleich drei Tore. Foto: Leo Wyden

Diesmal hatte Coach Thierry ­Paterlini keinen Grund, seine Spieler nach dem Match noch einmal zum Straftraining aufs Eis zu schicken. Diesmal hiess der Gegner Kloten – und der war schlicht zu stark. So brauchte gestern das Gästeteam im Gegensatz zum 4:6 am Dienstag gegen die EVZ Academy keine Wende für den Sieg in La Chaux-de-Fonds: Dem EHC reichte beim 9:1 eine souveräne Leistung von A bis Z.

Spieltelegramm Infos einblenden La Chaux-de-Fonds - Kloten 1:9 (0:3, 0:1, 1:5). Les Mélèzes. – Keine Zuschauer. – SR: Hendry/Massy; Altmann/Dreyfus. – Tore: 4. Knellwolf (Kellenberger, Obrist) 0:1. 20. (19:17) Figren (Faille) 0:2. 20. (19:43) Marchon (Ganz, Altorfer) 0:3. 39. Stämpfli 0:4. 41. (40:58) Kindschi (Spiller) 0:5. 42. (41:37) Coffman 1:5. 44. Figren (Spiller) 1:6. 46. Knellwolf (Kellenberger) 1:7. 55. Knellwolf (Kellenberger, Obrist) 1:8. 57. Marchon (Figren, Altorfer) 1:9. – Strafen: je 5x2. – La Chaux-de-Fonds: Charlin; Prysi, Iglésias; Zubler, Jaquet; Kühni, Stampfli; Wyss; Dubois, Coffman, Augsburger; Volejnicek, Achermann, Sopa; Voirol, Privet, Bouchareb; Hasani, Kast, Bogdanoff; Bärtschi. – Kloten: Nyffeler; Kindschi, Ganz; Gähler, Bartholet; Back, Seiler; Steiner, Stämpfli; Marchon, Forget, Altorfer; Spiller, Faille, Figren; Knellwolf, Kellenberger, Obrist; Simek, Füglister, Truttmann. – Bemerkung: La Chaux-de-Fonds ohne Trettenes (krank).