Jugendcup im OL – Die Leistungsspitze von morgen im Wettstreit Am Wochenende trafen sich die acht regionalen OL-Nachwuchskader der Schweiz zum Jugendcup in der Region Winterthur. Das Team aus der Zentralschweiz und Graubünden kürte sich dabei zum besten Regionalkader. Urs Kindhauser

Massenstart der Einzelläufer im Rahmen des Wisliger OL: Am Ende behauptete das Regionalkader Zentralschweiz und Graubünden die Spitzenposition. Foto: Enzo Lopardo

Mit einem Staffelrennen am Samstag auf der Karte «Mörsburg» bei Stadel startete der diesjährige Jugendcup, ein zweitätiger Vergleichswettkampf zwischen den acht regionalen OL-Nachwuchskadern. Zur Staffel hinzukommt ein Einzellauf am Sonntag. Jedes Kader nominiert dafür je ein vierköpfiges Damen- und Herren-Team, das aus je einer Athletin beziehungsweise einem Athleten der Kategorie D/H14-, D/H16-, D/H18- und D/H20 besteht. Die Ergebnisse zählen für die Gesamtwertung: Das Kader mit den meisten Punkten am Ende des Wochenendes gewinnt den begehrten Jugendcup-Titel.

Bei den Herren setzte sich das Zentralschweizer und Bündner Nachwuchskader in der Staffel durch, vor den Teams des Nachwuchskaders Zürich/Schaffhausen und dem Tessiner Kader. Bei den Damen war es das Team aus dem Aargauer Regionalkader, welches den Staffelwettkampf für sich entschied. Bis kurz vor Schluss kämpften die Nordostschweizerinnen ebenfalls um den Sieg mit. Schliesslich liefen sie mit 30 Sekunden Rückstand auf den zweiten Rang. Dahinter klassierte sich das zweite Team des Kaders Bern/Solothurn auf den dritten Rang – was jedoch nicht zur Gesamtwertung zählte. Damit hatte nach dem ersten Wettkampftag das Nachwuchskader Zentralschweiz und Graubünden die Nase vorn.

Im Rahmen des Wisliger-OL stand tags darauf in Weisslingen der Einzellauf an. Die Mitglieder aus dem Regionalkader der Zentralschweiz und Graubünden konnten dabei mit soliden Läufen in allen Kategorien ihre Führung behaupten und durften den Jugendcup-Pokal 2021 entgegennehmen. Damit endet für das Regionalkader eine lange Durststrecke – der letzte Gesamtsieg der Zentralschweizer geht bis ins Jahr 1985 zurück.

Bereits 41. Austragung

Ins Leben gerufen wurde der Jugendcup 1981 im Rahmen der OL-Weltmeisterschaften in Thun. Die besten Juniorinnen und Junioren aus den verschiedenen Regionalkadern konnten am Tag nach den Weltmeisterschaften auf den WM-Karten gegeneinander antreten. Dieses Modell – der Vergleich zwischen den regionalen Nachwuchskadern – fand Anklang und ist seither fester Bestandteil des Wettkampfprogramms von jedem Regionalkader geworden.

Nicht fehlen durften die originellen Kostüme … Foto: Enzo Lopardo

Der Gedanke hinter dem Jugendcup: Die jungen Athletinnen und Athleten kommen so schon früh in Kontakt mit Selektionsläufen und Wettkämpfen unter Druck. Dieser jährliche Wettkampf zwischen den regionalen Nachwuchskadern soll zudem den Teamgeist der Kader fördern, zum zielgerichteten Training auf einen Saisonhöhepunkt hin motivieren, den Staffelwettkampf als Erlebnis fördern und den Trainerinnen und Trainern besondere Gelegenheit bieten, ihre Kader zu betreuen. Nicht fehlen dürfen auch die originellen Kostüme, die jedes Kader speziell nach einem Motto ausgewählt werden.

Früh auf regionaler Ebene

Der Jugendcup bringt auch zum Ausdruck, wie die Nachwuchsförderung im Schweizer OL-Sport funktioniert. Ab 14 Jahren werden talentierte Nachwuchsläuferinnen und -läufer im regionalen Nachwuchskader aufgenommen und weitergebildet. In Trainingslagern können sie sich technisch weiterentwickeln und werden zielgerichtet gefördert. Das Konzept steht im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern, wo die Nachwuchsförderung weitgehend in den verschiedenen Vereinen erfolgt und der Club einen grösseren Stellenwert in der Karriere eines Athleten, einer Athletin einnimmt.

