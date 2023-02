Er hört auf nach 40 Jahren – Die letzte Traktor-Tour des 82-jährigen Güselmanns von Elsau Am Mittwoch fuhr Josef Kaufmann seine letzte Tour über Wald- und Wiesenwege. Ab jetzt müssen die Landwirte ihre Abfallsäcke weiter tragen. Nicole Döbeli

Der Traktor ist 52 Jahre alt und eins von fünf Hürlimann-Modellen, die Josef Kaufmann besitzt. Foto: Madeleine Schoder

Diese Müllabfuhr hört man kommen. Wo andernorts elektrische Abfalllaster leise durch die Strassen schleichen, kündigt sich der feuerrote Hürlimann-Traktor in Elsau laut ratternd von weitem an. Fast 40 Jahre lang war Josef Kaufmann einmal in der Woche mit ihm unterwegs, um auf den entlegenen Bauernhöfen und Weilern die Abfallsäcke einzusammeln.