Gastfamilie im Behördenchaos – «Die letzten Wochen waren für uns teilweise sehr frustrierend» Seit Mitte März beherbergen Erwin Moser und Sandra Trüb eine ukrainische Familie. Der administrative Dschungel bringt die Gastgeber immer wieder an ihre Grenzen. Fabienne Grimm

Die Unterbringung einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie ist für Erwin Moser (36) und Sandra Trüb (34) mit viel Arbeit verbunden. Foto: Marc Dahinden

In ihrer Küche in Niederwil bei Adlikon sitzen Erwin Moser und Sandra Trüb vor einem grossen Stapel Papier. «Das sind alles Dokumente, die sich in den letzten Wochen angesammelt haben», sagt Moser. «Merkblätter, Anträge und Formulare.» Auch eine Liste liegt auf dem Esszimmertisch im Bauernhaus des Ehepaars. Darauf haben Moser und Trüb sorgfältig sämtliche Institutionen aufgeführt, mit denen die beiden in Kontakt standen – Behörden, Ämter und Vereine. 27 Namen stehen auf dem Blatt Papier. Vom Staatssekretariat für Migration (SEM) über das Sozialamt Winterthur bis zur lokalen Meitliriege.