Mitten in Zürich druckt Orell Füssli seit über 100 Jahren Geld. Der Chef Daniel Link über die Geldmacherei in Corona-Zeiten, die Zukunft des Bargelds und des Buchhandels sowie der digitalen Identität.

Corona hat den Alltag verändert. Die Leute nehmen, wie mir scheint, weniger gern Banknoten in die Hand. Wirkt sich das beim Banknotendruck bereits aus?

Nein. Es ist eher das Gegenteil passiert. Wir haben den Geldverbrauch in Corona-Zeiten verfolgt, es gibt auch eine Studie der Bank of England dazu. Als vor einem Jahr der Lockdown kam, wurden alle Bancomaten aufgefüllt. Und dann hoben die Leute sehr viel Geld ab; man wusste nicht, wie es weitergeht. Im Sommer wurde dann weniger Geld abgehoben, man blieb zu Hause und konsumierte weniger. Gegen Ende des Jahres hat sich der Geldverbrauch dann stabilisiert. Was in der Corona-Zeit passiert ist: Geld ist weniger als Zahlungsmittel gebraucht worden, aber sehr viel mehr als Wertaufbewahrungsmittel. Die Tausendernoten haben geboomt. Die Leute haben Bargeld gehortet. Das hat man in Krisenzeiten immer wieder gesehen.