Aufgefallen in Neftenbach – «Die Leute machen extra einen Umweg» Der Weihnachtsbaum an der Zürichstrasse in Neftenbach lockt zahlreiche Schaulustige an. Dafür verantwortlich sind Mutter und Tochter Ball und ihr Blumenladen. Nadja Ehrbar

Der Weihnachtsbaum beim Blumenladen Ball in Neftenbach lockt zahlreiche Schaulustige an. Foto: Madeleine Schoder

Wenn es dunkel wird, dann fängt er an zu leuchten, der Weihnachtsbaum an der Zürichstrasse in Neftenbach. Er ist sieben Meter hoch, mit goldenen Kugeln und Lichterketten geschmückt. «Die Leute machen extra einen Umweg, um ihn zu sehen», sagt Marianne Ball, die ihn mit Tochter Rahel geschmückt hat. Die beiden führen den gleichnamigen Blumenladen, vor dem der Baum steht.

Die Nachbarin habe ihr erzählt, dass die Leute stehen blieben, staunten und Fotos machten, sagt Marianne Ball. «Und unsere Kundinnen und Kunden haben grosse Freude daran.» Seit 2018 stellen die beiden in der Adventszeit einen weihnachtlich dekorierten Baum auf, der aus Neftenbach stammt. Immer vor dem ersten Advent, wenn ihre dreitägige Adventsausstellung beginnt.