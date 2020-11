Hansruedi Jucker während des Gesprächs mit dem «Landboten» am 9. November in Andelfingen. Er ist Gemeindepräsident von Andelfingen und der Leiter des Fusionsprojekts der sechs Politischen Gemeinden.

Stellen wir uns vor: Es ist wenige Tage vor der Fusionsabstimmung, Sie warten am Bahnhof Andelfingen auf den Zug. Da kommt ein Stimmbürger und fragt Sie als Leiter des Fusionsprojekts: «Wieso soll ich am 29. November für die Fusion stimmen?» Was antworten Sie? Es bleiben Ihnen zwei Minuten, bis der Zug einfährt.

Das Gesamtpaket, das wir erarbeitet haben, ist stimmig. Das Fazit der Abklärungen ist, dass die Voraussetzungen für die Fusion gut bis sehr gut sind. Der Moment für einen Zusammenschluss ist reif, der Zeitpunkt günstig.