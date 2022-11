TV-Kritik «Tatort» – «Die Liebe ist nichts als eine Schnurre der Evolution» Professor Boerne trägt das grosse Gefühl dennoch in seinem Herzen. Und im Jubiläumsjahr des Münsteraner Duos schaffen die beiden einen waschechten Krimi. Alexandra Kedves

Seit zwanzig Jahren ein Team, das sich kabbelt: Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) (links) und Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl). Foto: WDR

Tusch: Sie können in Münster tatsächlich auch ganz normalen Krimi! Ohne ausgereizten Klamauk, ohne Aliens wie in «Propheteus», ohne Filmriss und Metaphysik wie in «Limbus».