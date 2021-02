Seit Jahren reisst beim Salz das Sichtfenster – und niemanden bei der Migros kümmerts. Foto: Migros Pressedienst

Die Migros hat die Krise: Machtkämpfe in den Genossenschaften, Hickhack um die richtige Strategie, Innovationsstau in den Läden. Und im Pandemiejahr hinkte sie der Konkurrenz weiter hinterher: Coop legte 2020 gleich doppelt so viel zu.

Wahrscheinlich werden jetzt wieder neue Konzepte erarbeitet, teure Analysen in Auftrag gegeben und Strukturen überprüft. Dabei liegt das grösste Problem der Migros – zumindest für uns langjährige Kunden – ganz anderswo: bei der Lieblosigkeit im Sortiment, der fehlenden Hingabe zu den Produkten.

Das beste Beispiel dafür ist nicht mal das Brot, das wohl von so mancher Gefängnisbäckerei übertroffen wird. Das beste Beispiel für die Lieblosigkeit der Migros im Umgang mit ihren Produkten ist diese elende blaue Kilopackung Meersalz, deren durchsichtiges Plastik-Sichtfenster früher oder später immer reisst – sodass sich das verdammte Salz beim Spaghettikochen jedes Mal über den ganzen Küchenboden verstreut.