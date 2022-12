Yvonne Frei und Lyo Schweizer – Die Linedance-Weltmeister aus Altikon In dieser Familie wird Tanzen grossgeschrieben: Yvonne Frei und ihr Enkel Lyo erreichten beide internationale Spitzentitel. Dabei fängt der Elfjährige erst richtig an. Gabriele Spiller

Yvonne Frei und ihr Enkel Lyo zeigen, wie es geht. Foto: Roger Hofstetter

Wer weiss, vielleicht wird aus dem jungen Lyo Schweizer einmal ein John Travolta. Auf der Tanzfläche sticht der Elfjährige jedenfalls bereits hervor – so wie der Hollywood-Star 1977 im Disco-Linedance in «Saturday Night Fever». Bei der Weltmeisterschaft in Telfs, Tirol, Anfang Dezember, setzte sich der Altiker in seiner Kategorie «Newcomer Kiddie Male» durch. Er war auch der einzige Teilnehmer.