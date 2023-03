Quartierleben in Winterthur – Die Lobby der Aussenwachten schafft sich selber ab Der Einwohnerverein der Seemer Aussenwachten hat sich nach 111 Jahren aufgelöst. Das Konzept habe sich überlebt, meint der Ex-Präsident. Till Hirsekorn

Felder, Bäume und ganz viel Grün: Die Aussenwacht Gotzenwil. Foto: Marc Dahinden

In wohl keiner anderen Grossstadt wird man so rasch zum Landei wie in Winterthur. Besonders schnell geht das in Seen. Dort liegen die bekanntesten Aussenwachten versprengt am Stadtrand. Wer auf dem Seemer Buck auf die Eidbergstrasse abbiegt, landet zunächst in Gotzenwil. Von da aus geht es über Feld und Flur vorbei am Biobauernhof Binzenloo bis nach Eidberg ob dem Heitertal.