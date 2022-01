Klimafonds in Winterthur – Die lokale Wirtschaft will mehr Klimageld Der Klimafonds von Stadtwerk Winterthur soll mehr Projekte von lokalen Firmen unterstützen. Diese und weitere Forderungen stellt eine diverse Gruppe aus Politik und Wirtschaft in einem offenen Brief. Delia Bachmann

Das Ziel des Klimafonds bleibt laut Stefan Fritschi der Klimaschutz – und nicht die Standortförderung, wie diverse Personen aus der lokalen Wirtschaft fordern. Symbolbild: Johanna Bossart

Für ihren Strom können Stadtwerk-Kunden in Winterthur freiwillig zwei Rappen pro Kilowattstunde mehr zahlen. Dieses Geld fliesst in einen Fonds, aus dem Projekte und Massnahmen unterstützt werden, die das Klima schützen, die Energieeffizienz verbessern oder erneuerbare Energien fördern. Nun soll diese Liste noch um die Förderung der Kreislaufwirtschaft ergänzt werden.

Dies ist zumindest die Forderung einer politisch diversen Gruppe aus der lokalen Wirtschaft und Politik. In einem offenen Brief wenden sich 15 Start-up-Gründer und Unternehmerinnen an die Medien. Darin stellen sie verschiedene Forderungen an den Klimafonds. Etwa eine Bevorzugung von Firmen, die nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Winterthur schaffen.