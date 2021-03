Leichtathletik-Projekt in Frauenfeld – Die LV Winterthur baut sich eine Halle Wenn alles rund läuft, können die Leichtathletik-Vereinigung Winterthur und der LC Frauenfeld ab Ende Jahr in einer eigenen Halle trainieren. red

In Frauenfeld soll die neue Leichtathletikhalle für Trainings und Wettkämpfe entstehen. PD

Das Baurecht für ein Grundstück neben der Leichtathletikrundbahn in Frauenfeld muss vorerst noch vom Frauenfelder Parlament bestätigt werden. Die LVW und der LCF rechnen im Frühling mit einem positiven Entscheid zu Baurecht und Baugesuch, weshalb die Halle allenfalls noch 2021 fertiggestellt werden kann. Ende Jahr sollen bereits die ersten Trainings durchgeführt werden können.

Die Halle umfasst elf Sprintbahnen, eine Weitsprunggrube sowie eine Hoch- und eine Stabhochsprunganlage und ist auch für die Disziplinen Diskus, Speer und Kugel ausgerüstet. Zusätzlich steht ein Kraftraum zur Verfügung.

Die Baukosten belaufen sich auf 2,2 Millionen Franken, woran sich die LVW mit mindestens 150'000 Franken Eigenkapital beteiligt. Davon sollen mindestens 100'000 Franken durch Gönner gedeckt werden. Obwohl ihr ein namhafter Betrag von vielen ehemaligen Stützen des Vereins zugesichert wurde, ist die LVW weiter auf Gönnersuche. Die beiden Vereine können auch auf Gelder von Swisslos, des Thurgauer Leichtathletikverbands und weiterer lokaler Unterstützer aus der Region Frauenfeld und Winterthur zählen.

Eigner der Halle ist die neu gegründete Stiftung athletics-center, in welche die finanziellen Eigenmittel des LCF und der LVW fliessen. Die LVW hat mit der Stiftung einen Mietvertrag über zehn Jahre abgeschlossen.

Bisher in Lagerhallen und Parkhäusern

Mit der neuen Leichtathletikhalle legen die beiden Vereine den Grundbaustein für eine strategische Partnerschaft. Dank der Infrastruktur sollen ein erstklassiger Trainingsbetrieb und Wettkämpfe ermöglicht werden.

Mit dem Deutweg verfügt die LV Winterthur über eine sehr gute Infrastruktur. Allerdings fehlt es im Winter an Trainingsmöglichkeiten. In der Vergangenheit hat die LVW deshalb schon Sulzer-Lagerhallen, eine alte Halle in Ellikon an der Thur, stillgelegte unterirdische Parkhäuser und zurzeit das Untergeschoss einer Industriefirma im Sennhof in eine rudimentäre Leichtathletikhalle umfunktioniert. Das Projekt in Frauenfeld wird die erste permanente Winterlösung.