Einkaufen in Winterthur und der Region – Die Marktsaison ist eröffnet – die grosse Übersicht Im Frühling beginnt traditionell die Zeit der Märkte. Schnuppern, stöbern, einkaufen – wir sagen, wo die schönsten Frühlings- und Wochenmärkte stattfinden. Roger Meier

Wochenmärkte bieten eine gute Gelegenheit, regionale und frische Lebensmittel zu kaufen. Foto: Madeleine Schoder

Kurzfristig einen Strauss Blumen oder etwas Gebasteltes für den Muttertag kaufen? In die erste Kalbsbratwurst unter der Frühlingssonne beissen? Oder dürfen es Gemüse, Eier oder Früchte aus der Region sein? Die Marktsaison in und um Winterthur hat begonnen. An diesen ausgewählten Frühlings- und Wochenmärkten findet jede und jeder etwas, was das Herz erfreut.