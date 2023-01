Corona-Massnahmen in Deutschland – Die Maskenpflicht im Fernverkehr wird aufgehoben Ähnlich wie im Luftverkehr wird nun auch in den öffentlichen Fernzügen das Tragen von Hygienemasken auf Freiwilligkeit gesetzt. Dies teilte der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit.

Im Nahverkehr fiel die Maskenpflicht bereits vor einigen Tagen. Foto: Christian Charisius (Keystone)

Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr soll in Deutschland zum 2. Februar fallen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Freitag in Berlin mit.

Die Forderungen für ein baldiges Ende der Maskenpflicht waren in Deutschland zuletzt immer lauter geworden, innerhalb der Bundesregierung pochten vor allem die Liberalen darauf. Laut Infektionsschutzgesetz sollte die Maskenpflicht im Fernverkehr eigentlich bis zum 7. April andauern.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte am Mittwoch gesagt, das Ende müsse «so schnell wie möglich» kommen. Auch die Deutsche Bahn sprach sich diese Woche für ein baldiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr aus. Ähnlich wie im Luftverkehr solle auch in den Fernzügen auf Freiwilligkeit gesetzt werden, hiess es.

Im öffentlichen Nahverkehr wurde die Maskenpflicht schon in den Bundesländern Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein aufgehoben. Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Baden-Württemberg planen eine Aufhebung bis spätestens Anfang des kommenden Monats.

Über den 2. Februar hinaus gilt in Deutschland die Maskenpflicht dann lediglich noch in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen.

SDA/sep

