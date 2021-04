Verein Stiller Protest gegründet – Die Massnahmengegner aus dem Tösstal Eine Familie aus dem Tösstal steckt hinter Massenprotesten wie in Liestal gegen Corona-Massnahmen. In Wila ist ein «Info-Apéro» angekündigt. Rafael Rohner

Das Tösstal bietet schöne Landschaften, in denen auch Corona-kritische Köpfe wohnen. Foto: Dominique Meienberg

Martin und Simone Ehrismann aus dem oberen Tösstal waren in den vergangenen Monaten öfter unterwegs. Im November beispielsweise in St. Gallen. Sie demonstrierten dort mit einer grösseren Gruppe gegen die Corona-Massnahmen. In weissen Schutzanzügen und mit Plakaten zogen die Leute durch die Innenstadt. «Gehorsam macht frei», stand auf einem Schild. «Impfen macht frei», hiess es auf einem anderen. Es sind zynische und antisemitische Anlehnungen an die Inschriften deutscher Konzentrationslager während des Zweiten Weltkriegs.

Als ein Reporter des Kulturmagazins «Saiten» die Ehrismanns darauf ansprach, antworteten diese ihm offenbar: «Kein Problem», es seien schliesslich Hinweise auf das aktuelle Geschehen und habe nichts mit der Nazizeit zu tun. Die beiden grenzten sich gegen Rechtsextremismus ab.