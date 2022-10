10,5 Milliarden zu viel bezahlte Mieten jährlich sind ein volkswirtschaftlicher GAU. Wäre dies nicht so, könnten die Haushalte die aktuelle Teuerung locker abfedern. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Wow, was für eine Session mit zig Sondersessionen. Energiewende, Kaufkraft, Dekarbonisierung (Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative), dazu noch ein Abstimmungskrimi. Ich könnte zehn Kolumnen dazu schreiben. Manchmal ist es jedoch ratsamer, über das zu schreiben, worüber nicht geschrieben wurde. Denn die Macht der Medien besteht auch darin, worüber sie berichten oder eben nicht. Die Massenmedien sind Torwächter darüber, was an die breite Öffentlichkeit gelangt.