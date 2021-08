Corona-Situation am Kantonsspital – Die meisten Covid-Patienten in Winterthur sind ungeimpft Die Zahl der hospitalisierten Covid-Kranken am Kantonsspital Winterthur ist in den letzten Tagen deutlich angestiegen. Über 90 Prozent von ihnen sind nicht gegen Covid-19 geimpft. Thomas Münzel

Die Patientinnen und Patienten auf der Covid-Station am Kantonsspital Winterthur sind in der Regel ungeimpft und im Schnitt 57 Jahre alt. Symbolfoto: Dominique Meienberg

Die Entwicklung ist rasant. Die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Winterthur und Umgebung immer schneller aus. Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden 360 Personen mit Wohnsitz in Winterthur positiv getestet. So viele gab es letztmals Mitte Januar, kurz nach dem Höhepunkt der zweiten Welle.

Das wirkt sich auch auf die Auslastung am KSW aus. Noch Anfang Juli war die Covid-Station leer. In den vergangenen Tagen hat die Zahl der Spitaleinweisungen nun aber deutlich zugenommen. Aktuell werden am Kantonsspital Winterthur 20 Covid-Patientinnen und -Patienten stationär betreut, davon befinden sich 5 auf der Intensivstation. Das Durchschnittsalter der Patienten beträgt derzeit 57 Jahre und ist damit tiefer als in der 1. und 2. Corona-Welle, als der Schnitt bei 62 respektive 67 Jahren lag.