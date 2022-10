Brennpunkt in Winterthur – Die meisten Fälle von häuslicher Gewalt enden ohne Urteile Winterthur hat auffällig viele Fälle von häuslicher Gewalt. Doch vor Gericht kommen nur die wenigsten. Meistens stoppt das Opfer das Strafverfahren von sich aus. Gregory von Ballmoos Tanja Hudec

Häusliche Gewalt geht vor allem von Männern aus. Foto: Getty Images/iStockphoto

«Wir hatten immer wieder Stress», sagte Armando S. (Name geändert) vor dem Bezirksgericht Winterthur. Seine Freundin Brigitta T. wollte sich von ihm trennen. Die vielen Streitereien wurden ihr zu viel. An einem Tag Ende März suchte sie ihre Sachen zusammen und versuchte, die Wohnung zu verlassen. Dies wollte Armando S. aber mit allen Mitteln verhindern, er stiess sie zu Boden und setzte sich auf sie. Dann zog er ein Messer und hielt es ihr an den Hals. So steht es in der Anklageschrift.