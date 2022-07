Abwasserreinigung – Die meisten Gemeinden planen Anschluss an Winterthur Fünf Abwasserreinigungsanlagen in der Region müssen gemäss Vorgaben des Bundes aufrüsten. Samantha Zaugg

Für die Abwasserreinigungsanlage Bauma in Saland ist Aufrüstung keine Option. Mikroverunreinigungen werden voraussichtlich in Winterthur aus dem Wasser gefiltert. Foto: Marc Dahinden

Insgesamt müssen im Kanton Zürich 34 Abwasserreinigungsanlagen (ARA) aufrüsten. In der Region geht es in erster Linie um das Einzugsgebiet der Töss. Das betrifft die Anlagen in Bauma, Elgg, Illnau-Effretikon, Seuzach und den Zweckverband Fehraltorf-Russikon. Dazu kommt Marthalen im Einzugsgebiet der Thur.