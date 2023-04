Leinenpflicht in Winterthur – Die meisten nehmen ihren Hund nun an die Leine Im und am Wald gilt von April bis Juli neu eine Leinenpflicht, die laut der Stadtpolizei Winterthur weitgehend eingehalten wird. Doch die Plakate, die darauf hinweisen, sind verschwunden. Dagmar Appelt

Anfang April wiesen laminierte Plakate von Stadtgrün auf die neue Leinenpflicht im Wald und 50 Meter davor hin. Foto: Marc Dahinden

Seit dem 1. April müssen Hunde im Kanton Zürich im Wald und in einem Umkreis von 50 Metern an der Leine geführt werden. Die Vorschrift wurde zum Schutz der Wildtiere ins kantonale Jagdgesetz aufgenommen und gilt bis zum 31. Juli. Wer seinen Hund in dieser Zeit im Wald und am Waldrand frei laufen lässt, muss mit einer Ordnungsbusse von 60 Franken rechnen.