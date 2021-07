Abstimmung in Winterthur – Die meisten Parteien wollen eine neue Verfassung Am 26. September stimmt die Bevölkerung über die neue Gemeindeordnung ab. Der grösste Streitpunkt ist die Neuorganisation der Schulbehörden. Elisabetta Antonelli

Die neue Verfassung für Winterthur hat der Grosse Gemeinderat in zwei Sitzungen im März diskutiert. Der Vorschlag kommt im September vors Volk. Foto: Marc Dahinden

Es handle sich um nichts weniger als das «höchste Gesetz auf kommunaler Ebene», das im Parlament beraten werde. Mit diesen Worten startete der damalige Präsident des Grossen Gemeinderats Daniel Oswald (SVP) in die Beratung über die neue Gemeindeordnung.

Winterthur hatte eine Neuauflage seiner Verfassung nötig. Der Grund: Am 1. Januar 2018 trat im Kanton Zürich ein neues Gemeindegesetz in Kraft. Vier Jahre hatten die Gemeinden Zeit, ihre Verfassungen an das übergeordnete Gesetz anzupassen. Die neue Winterthurer Verfassung sollte also am 1. Januar 2022 in Kraft treten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung