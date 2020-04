Jungunternehmen in Winterthur – Die meisten Start-ups gehen leer aus Während kleine und mittlere Unternehmen vom Milliarden-Hilfspaket des Bundes profitieren, warten die meisten Start-ups nach wie vor auf taugliche Finanzspritzen. Sie drohen einzugehen, auch aus rein formellen Gründen. Till Hirsekorn

Im Home of Innovation, Winterthurs Start-up-Hub auf dem Rieter-Areal, ist es nach dem Lockdown ruhig geworden. Foto: Home of Innovation.

Sieben von zehn Start-ups nützt das 20-Milliarden-Hilfspaket, das der Bund für die Unternehmen geschnürt hat, nichts. Das zeigt eine Umfrage bei 660 Jungunternehmen, die das Portal Venturelab.ch letzte Woche publiziert hat. Die meisten Start-ups klopfen bei ihren Banken gar nicht erst an für einen zinslosen Kredit. Unter den aktuellen Bedingungen lägen für sie höchstens Peanuts drin, wenige Tausend Franken vielleicht. Viel zu wenig, um eine echte Perspektive zu geben. Der Haken ist: Das Notkredit-Onlineformular des Bundes, das Firmen ausfüllen müssen, trägt der Struktur von Unternehmen in der Anfangsphase zu wenig Rechnung. Massgebend für die Höhe eines Kredits ist der Jahresumsatz. Bis zu zehn Prozent davon können Firmen als Darlehen beantragen.

Doch Start-ups haben häufig entweder keine oder erst sehr tiefe Umsätze, von Gewinn gar nicht zu reden. Im Gegenteil: Um zu wachsen, verbrennen viele Start-ups in den ersten Monaten und Jahren Geld. Sie investieren in ihr Produkt und ins Marketing. Erst wenn das Geschäft ins Rollen kommt, steigen auch die Umsätze. Doch den «künftigen geschätzten Umsatz» können die Start-up-Unternehmer nicht angeben, es im Onlineformular unter «Umsatz» zu tun, wäre nicht korrekt. «Man ginge damit ein rechtliches Risiko ein, und die Banken akzeptieren es sowieso nicht», sagt Raphael Tobler vom Entrepreneur Club, dem lokalen Sprachrohr der Start-up-Szene.

Absagen über Absagen

In einer Onlineumfrage haben er und sein Club über 100 Start-ups in Winterthur und der Ostschweiz den Puls gefühlt. Sie spüren die Auswirkungen der Wirtschaftskrise bereits direkt. Den «zarten Pflänzchen» fehlen die Finanzspritzen. Investoren, ob kleine private oder grössere Firmenfonds, gehen kaum mehr Risiken ein. Sie drehen den Geldhahn zu. Über die Hälfte von 69 Start-ups, die sich gerade in einer Finanzierungsrunde befanden, haben in den letzten Wochen eine Absage bekommen, weitere 14 rechnen mit einer. Die Auslagen gehen weiter, in den meisten Fällen liegen sie zwischen 10’000 und 30’000 Franken pro Monat. «Gerade für jemanden, der ganz am Anfang steht oder kurz vor dem Durchbruch, ist das brutal», sagt Tobler.

Wie unterschiedlich Start-ups je nach Grösse, Struktur und Branche von der Krise betroffen sind, zeigen drei Jungunternehmer aus Winterthur. Sie alle bleiben optimistisch.

Er lächelt weiter

Von einem Tag auf den anderen musste die Firma Bestsmile ihre Zahnarztpraxen schliessen. Ihr Produkt: «unsichtbare» Zahnspangen, eine Schiene aus transparentem Kunststoff für leichte bis mittlere Zahnkorrekturen, die man 22 Stunden pro Tag trägt. Das Start-up ist rasant gewachsen, auf 17 Filialen schweizweit und 165 Angestellte in eineinhalb Jahren, darunter viele Zahnärztinnen und Dentalhygieniker. «150 davon bleiben zu Hause und machen gar nichts», sagt Bestsmile-Gründer Ertan Wittwer (34). Den Start-up-Spirit, sagt er, atme seine Firma nach wie vor. Gemessen an der Anzahl Mitarbeiter, ist sie ein mittelgrosses Unternehmen. Die Fixkosten für Mieten und Personal sind hoch, gleichzeitig mache man inzwischen «gute Umsätze». So viel, dass Bestsmile die Kreditlimite des staatlichen Hilfspakets ausschöpfen konnte. «Innert zwei Stunden war das Geld auf unserem Konto», erzählt Witter beeindruckt. Zusätzlich hat er für sämtliche Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt.

Bis zum Sommer, meint er, würde Bestsmile einen Lockdown sicher überleben. Doch er sei optimistisch, dass Zahnarztpraxen Anfang Mai wieder öffnen könnten. Ein weiterer Trumpf: Bestsmile hat offenbar die Rückendeckung starker Investoren. Unter anderen ist eine Tochter der Migros beteiligt. Eine wichtige Finanzierungsrunde wurde letzten Herbst abgeschlossen.

An Entlassungen oder eine Schrumpfkur mag Wittwer daher nicht denken. Im Gegenteil: Das Ziel, Ende Jahr die 30. Filiale zu eröffnen, sei jetzt einfach um zwei Monate verschoben.

Gewerbe wird digitaler

Flexibel auf die Krise reagieren muss Christoph Meili (35). Als zweischneidig beurteile er die aktuelle Situation. Er ist Mitgründer von drei Start-ups, die sich in Entwicklungsstatus, Grösse und Branche unterscheiden. Und sieht, ganz Unternehmer, auch Chancen. Auf der Onlineplattform Travelboo findet man über einen Filter Angebote für Individualreisen und wird mit einem Anbieter verlinkt. «Die Reisebranche ist zwar gerade in der Krise, gleichzeitig steigt die Nachfrage nach individuellen, gut organisierten Trips.» Zweites Beispiel: Habitects.ch, ein E-Shop, über den sich Badezimmer plus Accessoires und Handwerker bestellen lassen. In den letzten Wochen habe man Anbieter aus der Region dazugewonnen. «Handwerker und Bauunternehmer merken, dass sie auch online Verkaufskanäle und Geschäftsmodelle brauchen, um sich abzusichern», sagt Meili. Mit seiner dritten und grössten Firma baut er Start-ups für KMU auf, vor allem digital.

Für sein Beratungsunternehmen hat er einen Notfallkredit erhalten, für die zwei kleinen Plattformen hätte es sich, Stand heute, nicht gelohnt.

Für Meili ist klar: In der jetzigen Situation kündigt niemand seinen Job, um ein Start-up zu gründen. «Aber eine gute Idee wird auch funktionieren, wenn die Krise vorbei ist.» Lokal und digital, das sei die Klammer, in der er gerade viel Potenzial sehe.

Es kommt Bewegung in die Sache

Aufschwung hat der Lockdown der Fitness-App Kinastic gegeben, jetzt, da Trainingscenter und Schulen zu sind und man zu Hause trainiert. Zu den 40 Fitnesscenter sind 20 Schulen als Kunden dazugekommen, auch in Winterthur. Die Anzahl Nutzer ist von 10’000 auf 15’000 gestiegen. Mehr Umsatz bedeutet das nicht. Den Schulen hat Kinastic seine App vorerst gratis zur Verfügung gestellt. Doch Co-Gründer Michael Kubli glaubt an einem nachhaltigen Effekt. «Die Fitnessbranche hat erkannt, dass es Sinn macht, die Kunden auch zu Hause zu erreichen.»

Weibeln in Bern geht weiter

Gute Nachrichten für die Start-up-Szene sind auch, dass viele Förderprogramme weiterlaufen, und nun auch Selbstständige Kurzarbeit anmelden können. Für Raphael Tobler, den Gründer des Start-up-Hubs Home of Innovation auf dem Rieter-Areal, ist dennoch klar: «Es muss jetzt auch für Start-ups rasch Geld fliessen, vielleicht auch über Direktzahlungen. Sonst werden viele aufgeben, und andere werden es gar nicht erst probieren.» Dass damit Wertschöpfung und Innovation wegbreche, werde in den nächsten Jahren spürbar.

Andere Finanzspritzen?

Vorschläge aus der Branche sind, bei Start-ups neben Umsatz und Lohnsumme auch Investitionen, Preis- und Fördergelder und Zuschüsse zu berücksichtigen, um Zugang zu den Notfallkrediten zu erhalten. Erste Parlamentarier sind aktiv geworden und auch die Investoren. Die Idee: einen Pool von rund 150 Millionen Franken zu schaffen, in den institutionelle Investoren – also Firmen – einzahlen. Kredite könnten später auch in Aktien zurückbezahlt werden.



Bis eine einfache und effektive Lösung kommt, halten sich die Start-ups an die Devise, die für sie schon vor Corona galt: überleben, irgendwie.