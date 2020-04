Das bedeutet Lockdown für Arme – «Die Menschen sterben eher an Hunger als am Virus» Andrea Rubin ist von Dinhard nach Indien ausgewandert, um dort den Ärmsten der Welt zu helfen. Der Lockdown stellt sie vor neue Herausforderungen. Ines Rütten

Seit dem 25. März gilt in Indien die Ausgangssperre – wie in vielen anderen Ländern dieser Welt auch. Doch für die arme Bevölkerung des Landes heisst Zuhausebleiben oft Hunger. Sie verdienen an einem Tag das Essen für den nächsten. Vorräte können sie sich nicht leisten. Vor sechs Jahren ist Andrea Rubin von Dinhard nach Indien ausgewandert, um dort mit ihrer Hilfsorganisation Hope is Life in einigen Dörfern Zentren für Kinder aufzubauen, in denen sie Essen, Bildung und Schutz erhalten. Diese Zentren sind derzeit geschlossen. Doch Rubin und ihren Mitarbeitenden geht die Arbeit nicht aus. Sie verteilen mit einer Sonderbewilligung Nahrungsmittel an die Dorfbevölkerung, um diese vor dem Verhungern zu bewahren.

Weil die Menschen allein schon für Wasser aus den Häusern müssen, können viele die Ausgangssperre nicht einhalten. Darum haben sich einige Dörfer selbst abgeriegelt und Auswärtigen den Zutritt verboten. Foto: PD