Druck auf Social Media – Die Migros konnte nichts richtig machen Nach einem Rassismus-Vorwurf nimmt die Detailhändlerin Dubler-«Mohrenköpfe» aus dem Sortiment. Was folgt, ist ein Aufschrei auf Twitter. Warum die Kritiker im Netz zugenommen haben und wie Unternehmen aus dem Shitstorm finden. Maren Meyer

Nach einem Tweet in dem sozialen Netzwerk Twitter nimmt die Migros die Dubler-«Mohrenköpfe» aus dem Sortiment. Und erntet Kritik. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

«Liebe Migros, ich bitte Sie, dieses Produkt unverzüglich aus dem Sortiment zu nehmen!?» schreibt eine Nutzerin auf dem sozialen Netzwerk Twitter. Für die «Mohrenköpfe» der Marke Dubler bedeutet dieser Tweet einige Stunden später das Aus in zwei Migros-Filialen. Der Detailhändlerin beschert der Entscheid einen Shitstorm in den sozialen Medien.

Der Tweet allein sei nicht Grund für die Entscheidung gewesen, das Produkt aus dem Sortiment zu nehmen, sagt Migros-Sprecherin Cristina Maurer. Er sei aber Anstoss gewesen, erneut über die Namensgebung der Süssspeise zu diskutieren. «Wir haben uns gefragt, ob der Name zur Migros passt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass er dies nicht tut.» Bei der Migros arbeiteten Menschen aus 150 Nationen, der Name «Mohrenkopf» sei nicht mehr zeitgemäss. Einige Twitter-Nutzer werfen der Migros vor, vor der Rassismus-Debatte einzuknicken: «Migros nimmt den ‹Mohrenkopf› aus dem Sortiment und gibt dem öffentlichen Druck nach», schreibt beispielsweise eine Nutzerin. «Das hat nichts mit Einknicken zu tun. Wir haben den Anlass genutzt, um uns zu hinterfragen», sagt dagegen Maurer.

Reaktionen aus den sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook erlebt die Migros nicht zum ersten Mal. Nach einer Sexismuskritik wechselte sie vergangenes Jahr Suppenverpackungen aus, die stereotyp mit «Glamour Queens» für Mädchen und «Champions» für die Buben beschriftet waren. Auch andere Unternehmen haben den Zorn der Internet-Community zu spüren bekommen: 2010 machte sich Nestlé im Zusammenhang mit dem Schokoriegel Kitkat unbeliebt. Der Grund: Das in den Riegeln enthaltene Palmöl bedroht den Lebensraum der Orang-Utans. Auf die Kritik von Greenpeace reagierte der Lebensmittelriese schnell und ungeschickt: Statt offen zu kommunizieren, wurden Kommentare zensiert und Videos blockiert. Der Shitstorm war perfekt.

«Wir werden den Entscheid nicht rückgängig machen, denn wir finden, es ist der richtige.» Cristina Maurer, Migros-Sprecherin

Auch die Entscheidung, die Dubler-«Mohrenköpfe» aus dem Sortiment zu nehmen, fiel bei der Migros schnell, da die Genossenschaften autonom über ihr Sortiment entscheiden. Dass nicht jeder mit dem Entscheid zufrieden sein würde, war zu erwarten. «Wir sind davon ausgegangen, dass es zu Diskussionen kommen würde. Aber dass diese so emotional geführt würden, haben wir nicht erwartet», sagt Maurer. Und obwohl sich die kritischen Stimmen häufen, die Migros bleibt bei ihrem Entschluss: «Wir werden den Entscheid nicht rückgängig machen, denn wir finden, es ist der richtige.»

Mit ihrem Entscheid positioniert sich die Migros in Hinblick auf die Black-Lives-Matter-Proteste auch politisch. «Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler war zu seiner Zeit sehr politisch, und seine Grundwerte prägen die Migros noch heute», sagt Maurer.

Politisch nicht positionieren

Generell würden sich viele Firmen aus politischen Diskussionen raushalten wollen. «Aber immer mehr Kunden fordern, dass sie Position beziehen», sagt Barbara Schwede. Ihre Agentur Die Schwedin berät Unternehmen in Fragen rund um Social Media und Community Management. Während dreier Jahre war sie auch für die Migros tätig.

Mit dem Entscheid, die «Mohrenköpfe» aus dem Sortiment zu nehmen, werde die Migros politisch und stosse damit einen Teil der Kunden vor den Kopf. «Man fragt sich, kann ich dort noch einkaufen, obwohl das Unternehmen meine Meinung nicht vertritt?» Das Risiko für die Migros, deswegen Kunden zu verlieren, sei aber gering, meint Schwede. Denn die Aufmerksamkeit der Social-Media-Nutzer würde meist nach einer Woche wieder abflauen. Dabei sei es aber wichtig, immer faktenbasiert zu argumentieren und sich nicht provozieren zu lassen – und ruhig abzuwarten, bis die User sich dem nächsten Thema zuwenden. «Je aufgeregter Unternehmen reagieren, desto schlimmer», sagt Schwede.

Negative Interaktionen nehmen zu

Warum die Kritiker so laut seien, habe einen bestimmten Grund: Wer dagegen ist, schreibe einen Kommentar. «Wer eine Entscheidung begrüsst, meldet sich seltener zu Wort, denn viele haben keine Lust, sich auf eine langwierige Diskussion einzulassen», sagt die Expertin. Zudem werde an diesem Produkt eine gesellschaftliche Frage aufgeworfen. «Die aktuelle Rassismus-Diskussion verstärkt die bereits vorhandene Verunsicherung breiter Bevölkerungsgruppen aufgrund der Corona-Krise», sagt Schwede. So spürten viele Unternehmen, dass die negativen Interaktionen auf sozialen Plattformen derzeit stark zunehmen. Die Angst vor einem Shitstorm sei bei Unternehmen vor ein paar Jahren aber grösser gewesen.

Aldo Gnocchi, Social-Media-Experte und Geschäftsführer der Gnocchi GmbH, äussert sich zum «Mohrenkopf»-Debakel eher nüchtern: «In diesem Fall wäre es egal gewesen, wie die Migros reagiert, sie konnte nicht das Richtige tun.» Wäre die Süssspeise im Sortiment geblieben, hätte es möglicherweise auch einen Aufschrei gegeben. Je grösser der Brand», sagt Gnocchi, «desto eher rückt er in den Fokus der Öffentlichkeit.»