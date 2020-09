Neuer Name für CVP verwirrt – Eine Mitte existiert in Wallisellen schon seit drei Jahren Die Spitze der CVP Schweiz will die Partei in «Die Mitte» umtaufen. In Wallisellen haben schon 2017 Mitglieder von CVP, BDP, EVP sowie Parteilose gemeinsam den politischen Verein «die mitte» gegründet. Alexander Lanner

Seit den kommunalen Erneuerungswahlen 2018 sitzt mit dem ehemaligen CVP-Politiker Tobias Meier Kern ein Mitglied von Die Mitte im Gemeinderat. Foto: die mitte wallisellen

Was die CVP auf Bundesebene vorhat, ist in Wallisellen auf lokaler Ebene bereits vor drei Jahren geschehen. Aus den Christdemokraten wurde 2017 «die mitte». Eine simple Umbenennung, wie es die Parteileitung um Gerhard Pfister der Basis nun vorschlägt, war es in Wallisellen allerdings nicht. Denn dort hatte sich die lokale CVP Ende 2017 aufgelöst. Hauptsächlich der schwindende Mitgliederbestand hatte damals für das Ende der CVP Walli­sellen gesorgt. Als Ersatz wurde der politische Verein «die mitte» – alles in Kleinbuchstaben – gegründet. Obwohl dieser von Hanspeter Kündig initiiert wurde, der während Jahrzehnten für die CVP als Walliseller Schulpräsident amtete, stand der Verein von Anfang an nicht nur CVP-Mitgliedern offen. Auch Personen anderer Parteien sowie Parteilose wurden und werden aufgenommen. Ganz am Anfang waren bei den Diskussionen einer neuen «Partei» in Wallisellen nebst der CVP auch die BDP, die GLP und die EVP involviert. Der Verein versteht sich somit explizit nicht als lokale CVP-Vertretung. Gemäss Statuten politisiert er zudem «ausschliesslich auf Gemeindeebene und ist konfessionell unabhängig».