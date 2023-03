Stadtratswahl in Winterthur – Die Mitte stellt sich hinter FDP-Kandidatin Romana Heuberger (FDP) bekommt weitere Unterstützung für ihre Stadtratskandidatur. Die Mitglieder der Mitte stimmten einstimmig für die Bürgerliche. Auch die SVP unterstützt Heuberger nun offiziell. Jonas Keller

Romana Heuberger will es nach ihrer erfolglosen Kandidatur 2022 noch einmal wissen. Foto: Madeleine Schoder

Die Mitte der Stadt Winterthur hat am Dienstag an ihrer Generalversammlung einstimmig entschieden, die Kandidatur von Romana Heuberger (FDP) für den Stadtrat zu unterstützen. «Sie bringt mit ihrem Engagement, ihrer Führungserfahrung und ihren Kompetenzen alles mit, was es für dieses Amt braucht», schreibt Die Mitte in einer Medienmitteilung.

Bei der Wahl vom 18. Juni wird die Nachfolge von Jürg Altwegg (Grüne) bestimmt. Er gab Anfang Jahr seinen Rücktritt bekannt. Wer für die Grünen versucht, den Sitz zu verteidigen, ist noch offen. Im Rennen sind die Stadtparlamentarierinnen Renate Dürr und Martina Blum. Die Entscheidung dazu fällt am 4. April.

GLP-Präsident Urs Glättli hat eine eigene Kandidatur der Grünliberalen nicht ausgeschlossen, falls Dürr für die Grünen ins Rennen geht. Sie habe einen «ungenügenden grünpolitischen Leistungsausweis».

SVP macht Unterstützung offiziell

Zeitgleich zur Mitte entschied auch die SVP Winterthur, Heubergers Kandidatur zu unterstützen. Auch hier fiel die Entscheidung einstimmig. Die SVP hat bereits zuvor angekündigt, auf eine eigene Kandidatur verzichten und sich hinter die FDPlerin stellen zu wollen. «Aus bürgerlicher Sicht ist eine politische Kurskorrektur in unserer Stadt dringend notwendig», schreibt die SVP in einer Mitteilung. Heuberger habe dabei die besten Chancen.

Bei den letzten regulären Stadtratswahlen hat Heuberger das beste Resultat im bürgerlichen Lager nach den amtierenden Michael Künzle (Die Mitte) und Stefan Fritschi (FDP) erzielt. Sie schaffte es sogar auf das absolute Mehr, erreichte aber nicht genug Stimmen, um jemand Amtierendes zu überholen.

