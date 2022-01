Gegner des FCW – Die «Monsteraufgabe» für einen alten Haudegen Mit dem sonntäglichen Spiel beim FC Winterthur beginnt René van Eck, ehedem auch kurze Zeit Verteidiger auf der Schützenwiese, eine Rückrunde, in der sein SC Kriens 18 Punkte aufholen müsste, um in der Challenge League zu bleiben. Hansjörg Schifferli

Trainer René van Eck hat trotz der Tabellenlage seines SC Kriens die gute Laune nicht verloren. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Ein «halber Innerschweizer» sei René van Eck, aber noch immer «zu 100 Prozent Holländer». Als «halber Innerschweizer» brachte er es als beinharter und wortstarker Verteidiger des FC Luzern in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und als Aufstiegstrainer im Jahr 2006 zum Ruf einer Legende. Als «Holländer» aus der grossen Hafenstadt Rotterdam ging er in seiner Sportlerkarriere aber auch Engagements in Finnland und deutschen Städten wie Nürnberg und Jena ein.