Die Landluft-Kolumne – Die Moral von der Geschicht’: Ist das Wasser braun, bade nicht Die Sache mit dem gesunden Menschenverstand. Nicole Döbeli

Die Landluft windet die Kühe durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Die Thur kommt nach den starken Regenfällen der letzten paar Tage in einer unappetitlichen Farbe daher, und die Messungen des Interkantonalen Labors bestätigen: Qualität ungenügend. «Die Leute haben ja gute Sensoren – ist das Wasser braun, gehe ich nicht darin baden», heisst es vonseiten des Labors.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Nun, das eine ist das Bauchgefühl, und das andere ist der Verstand. Und auf diesen ist nicht immer Verlass. So erklärte ein Ranger am Husemersee kürzlich, dass die Besucherinnen und Besucher zu selektiver Blindheit und spontanem Analphabetismus neigen, sobald Verbote auftauchen. Haben sich die Leute etwas in den Kopf gesetzt, so scheint es ein Leichtes, die passende Ausrede für sich selbst zu finden. Man darf nicht vom Weg abweichen? «Jaja, aber ich schon, nur kurz, ein paar Meter, nur um ein Foto zu machen, weil ich doch die Likes brauche, um mein Selbstwertgefühl aufzubessern.»

Badeverbote entlang der Thur würden also vermutlich innert Tagesfrist zu einer epidemischen Durchfallerkrankung führen, weil sich beim Anblick der Schilder jeder Einzelne denken würde: «Oh, ein Abkühlungsschwumm, nur schnell, nur ich, nicht weit raus, meine Immunabwehr ist so stark, weil ich mir nie die Hände wasche, nachdem sie der Hund abgeschleckt hat.»

Verbote setzen den Verstand ausser Gefecht, lieber setzt man also auf das Bauchgefühl wie vom Labor vorgeschlagen. Es bleibt also nur, sich darauf zu verlassen, dass die meisten Bäuche im Weinland rückmelden: Braunes Wasser ist schlechtes Wasser. Und nicht: besonders fein mit Marshmallows und Strohhalm.

Fehler gefunden?Jetzt melden.