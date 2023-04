Sandra Keller im Podcast – Die Motocrosserin, die gegen Männer antritt Sandra Keller behauptet sich als Frau in einem Männersport. Die dreifache Schweizer Meisterin aus Schlatt sagt im Podcast «Dialogplatz», was sie daran fasziniert. Helmut Dworschak Jonas Gabrieli

Sie liebt Sprünge: Im «Dialogplatz» spricht Sandra Keller über ihre Motocross-Karriere. Foto: Madeleine Schoder

Dieser Sport steht kaum im Rampenlicht, aber in ihrer Familie hat er Tradition. Bereits mit sieben begann Sandra Keller Motorrad zu fahren, angeleitet von ihrem Vater, der wie schon der Grossvater Motocross-Rennen fuhr. Die Leidenschaft für den Motorsport hat die 25-Jährige bis heute nicht verloren – trotz zahlreichen Verletzungen. Zu Gast im «Dialogplatz» erzählt sie von ihrem Sport, den sie neben dem Job als Gestalterin Werbetechnik ausübt.

Hören Sie hier das ganze Gespräch mit Sandra Keller:

Motocross-Rennen finden an Wochenenden statt. Das beginnt mit der Anreise am Freitag – was sich gut mit dem 80-Prozent-Job vereinbaren lässt, den sie seit einem Jahr in einer Firma in Uster ausübt. Den Job braucht sie nicht zuletzt, um sich den Motorsport finanzieren zu können. Denn Preisgeld gibt es keines, nicht einmal für die Siegerin. Und Keller hat schon oft gewonnen: Dreimal wurde sie bereits Schweizer Meisterin. Ohne Sponsoren, die etwa am T-Shirt oder als Aufkleber auf dem Auto zu erkennen sind, ginge es ebenfalls nicht. Nach den Meistertiteln wurde es Keller in der Frauenklasse zu langweilig. Sie wollte bei den Männern mitfahren, was sie schon immer gereizt hatte. Sie schaffte es im dritten Anlauf, sich zu qualifizieren, und landete auf dem beachtlichen 28. Rang, bei 40 gestarteten Fahrern.

Zum Training nach Italien

Der Motocross-Sport ist mit vielen Reisen verbunden. Zum Beispiel die Weltmeisterschaft der Männer macht auf ihrer Tour unter anderem in Patagonien halt, das an der Südspitze von Südamerika liegt. Nur schon zum Trainieren muss Keller ins Ausland fahren, weil es in der Schweiz keine permanent eingerichteten Strecken gibt. Auch die Rennstrecke in Schlatt im Tösstal, wo Keller aufgewachsen ist, wird nur für die Dauer der Wettkämpfe in die Wiese gebaut. Um zu üben, fährt sie daher nach Italien, zusammen mit ihrem Freund, der sie coacht und dafür sorgt, dass das Fahrzeug technisch in Ordnung ist.

Sandra Keller hat zum Gespräch ihren Glücksbringer mitgebracht. Was es damit auf sich hat, erzählt sie ganz am Ende des Gesprächs. Foto: Jonas Gabrieli

Was liebt Keller am Motocross? Das Knattern der Motoren, den aufspritzenden Dreck, das Gefühl, auf dem Motorrad über die Hügel zu fliegen. «Beim Motocross hast du zwar ein Team hinter dir, aber den Töff musst du allein ins Ziel bringen. Da spürt man das Adrenalin.» Dabei lebt sie sehr stark im Moment, und es kommt vor, dass sie nach dem Rennen nicht mehr weiss, ob sie eigentlich umgefallen ist oder nicht.

Die Sprünge sind allerdings mit Risiken verbunden, ein Sturz kann Folgen haben. Einige Verletzungen hat sich Keller schon zugezogen, hat sich das Brustbein oder die Schulter gebrochen. Danach kann es Wochen und Monate dauern, bis sie wieder aufs Motorrad steigen kann. Sie sagt es lächelnd und mit einem Schulterzucken: «Motocross ist ein Risikosport.» Keller ist hart im Nehmen. Ein trainierter Körper ist dafür unabdingbar. Den holt sie sich mit Fahrradfahren und Krafttraining.

Lieber nicht auf der Strasse

Auf der Strasse zu fahren, kann sie sich nicht vorstellen: «Wahrscheinlich werde ich die Töffprüfung nie machen», wie Keller im Podcast verrät. «Das ist heutzutage relativ gefährlich. Und ich würde wohl nicht anständig fahren.» Am Osterwochenende tritt sie nun wieder einmal in der Nähe an: am Grossen Preis von Frauenfeld. Wer dort beobachten möchte, wie Keller sich schlägt, sollte auf die Startnummer 90 achten.

Wann welches Thema besprochen wird

01:11 Die Faszination Motocross

04:38 Letzten Sommer trat sie gegen Männer an

09:08 Die fehlende Strassentöff-Prüfung

09:48 Wie sieht so ein Rennwochenende aus?

13:55 Wie Sandra Keller trainiert

17:28 Die hohen Kosten für die Leidenschaft

19:39 Die vielen Verletzungen

21:30 Der Freund als Manager

24:48 Die Freude am Motocross wiederfinden

25:38 Rennwochenende für Frauen organisiert

27:05 Was denkt Sandra Keller beim Fahren?

28:25 Als Frau im Motocross, wie ist das?

30:11 In Frauenfeld tritt sie wieder an

32:00 Neu mit E-Motocross unterwegs

38:48 Was Sandra Keller mitgebracht hat

Helmut Dworschak ist Kulturredaktor im Ressort Stadt Winterthur. Er ist promovierter Germanist und seit 1994 journalistisch tätig. Mehr Infos Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.