Kommentar zu den USA - Die müde Weltmacht verliert ihre Handlungsfähigkeit

Amerikas Drohnen funktionieren noch. Per Fernsteuerung haben US-Streitkräfte in der Nacht auf gestern im Osten Afghanistans den von der Terrororganisation IS-K verübten Anschlag beim Flughafen zu rächen begonnen. Am Boden jedoch geht nichts mehr, und die USA hinterlassen einen Trümmerhaufen.

Als die Sowjets 1989 Afghanistan verliessen, dauerte es drei Jahre, bis dort ihr Vasall stürzte. 1973 hielt die südvietnamesische Regierung nach dem Abzug der US-Truppen zwei Jahre lang dem Ansturm der Kommunisten aus dem Norden stand. Jetzt, nach zwanzig Jahren Krieg, ergab sich die US-freundliche Regierung in Kabul den Taliban schon drei Wochen vor dem amerikanischen Abzugstermin.