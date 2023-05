Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Die Mühle an der Autobahn Über hundert Jahre wurde in der Steigmühle Korn gemahlen. Heute wird in dem Gebäude Musik gespielt und produziert. Sammlung Winterthur / Karin Briner

Steigmühle Töss mit Ökonomiegebäude, Silo, Mühle, Wohn- und Bürogebäude, 1974. Eines von über 70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Arnold Renold / bildarchiv.winterthur.ch

Die Steigmühle Töss wurde 1861 von Gottlieb Heinrich Reinhard erbaut. Links der Mühle befand sich stadtauswärts ein Ökonomiegebäude für die Unterbringung der Pferde und später der Lastwagen. Rechts vom Hauptgebäude befand sich das Wohn- und Bürohaus. Von 1895 bis 1900 war an die Steigmühle zudem die Nagelfabrik angegliedert, der Vorläufer der späteren Nagli. Nachdem die Mühle 1910 erweitert und im Lauf der Jahre immer wieder mit neuen Maschinen ausgestattet worden war, kam 1958 das markante dreissig Meter hohe Silo dazu.

Sechs Jahre später, in der Nacht auf den 24. September 1964, brach ein Feuer in der Steigmühle aus. Neben der städtischen Feuerwehr rückten auch die Betriebsfeuerwehren der Firmen Rieter und Sulzer aus. Trotz Grosseinsatz konnte das Feuer nicht gelöscht werden, und die Mühle mit Fabrikationsanlagen und Lager brannte vollständig nieder. Glücklicherweise gelang es der Feuerwehr aber, das Übergreifen des Feuers auf den dreissig Meter hohen Silo und das Ökonomiegebäude zu verhindern. Und auch das Wohn- und Bürogebäude blieb dank dem Einsatz der Feuerwehr verschont.

Trotz hoher Kosten entschied sich die Steigmühle AG, die Mühle wiederaufzubauen. So entstand an der Zürcherstrasse gleichzeitig mit dem Bau der Autobahn eine mit modernsten Maschinen ausgestattete neue Mühle. Darin wurde bis 1995 produziert, dann wurde der Betrieb eingestellt. Seit 2012 wird die umgebaute Mühle als «Claudia – House of Sounds» genutzt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.