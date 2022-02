Heute vor 100 Jahren erschien «Ulysses» – Wer war die Muse von James Joyce? Nora Barnacle und James Joyce liebten sich stürmisch und reisten durch halb Europa. Beide starben in Zürich, wo auch ihr Grab ist. Marcus Tschudin

Nora Barnacle, James Joyce (Mitte) und ihr Anwalt in London am 4. Juli 1931, dem Tag ihrer Hochzeit. Foto: Getty Images

Am 10. Juni 1904, einem milden Sommerabend, flaniert der 22-jährige James Joyce die Nassau Street im Zentrum Dublins entlang, als ihm eine attraktive junge Frau mit stolzem Gang und kastanienbraunem Haar begegnet. Sie heisst Nora Barnacle und ist gerade auf dem Weg zum Finn’s Hotel an der South Leinster Street, wo sie als Zimmermädchen arbeitet. Joyce spricht sie an, und nach einem kurzen Wortwechsel willigt sie ein, mit ihm auszugehen.