Finnland droht Corona-Ausnahmezustand – Die Musterschüler kommen an ihre Grenzen Während Dänemark die Regeln lockert, verkündet Finnland aus Furcht vor den Virusvarianten neue Corona-Restriktionen. Dabei war das Land so gut durch den ersten Lockdown gekommen. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

«Die bisherigen Instrumente reichen nicht mehr»: Die finnische Premierministerin Sanna Marin. Foto: Michael Sohn (AP)

Die Trends sind auch in Europas Norden überall die gleichen: ansteigende Infektionszahlen, das Vordringen der ansteckenderen britischen Variante und gleichzeitig eine zunehmende Corona-Müdigkeit in der Bevölkerung. Und doch ziehen die nordischen Staaten daraus nun höchst unterschiedliche Konsequenzen für ihre Corona-Politik: Während Dänemark am Mittwoch die Öffnung von Läden und Schulen verkündete, treten Schweden und Finnland aus Angst vor einer unkontrollierten Ausbreitung der Pandemie auf die Bremse.

Die finnische Regierung wollte dabei sogar die erneute Ausrufung des Ausnahmezustands nicht ausschliessen. «Die bisherigen Instrumente reichen nicht mehr, um die Situation unter Kontrolle zu halten», sagte Premierministerin Sanna Marin am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Sie kündigte an, ihr Land im März für drei Wochen in den Lockdown zu schicken. «Ich weiss, dass ihr alle müde seid. Ich bin es auch», sagte Marin. Die unberechenbare britische Virusversion erfordere aber neue Anstrengungen.

Ihr schwedischer Amtskollege Stefan Löfven hat angesichts schnell steigender Infektionszahlen ebenfalls neue Beschränkungen verkündet, unter anderem für Restaurantbesuche. «Jetzt ist nicht die Zeit lockerzulassen», sagte Löfven.

Schweden hat ein Vielfaches an Toten

Schweden und Finnland eint die Furcht vor den neuen Varianten, sie kommen dabei jedoch von unterschiedlichen Ausgangspositionen her. Schweden hatte mit seinen Corona-Massnahmen lange Zeit auf Freiwilligkeit gesetzt und dafür eine weit höhere Zahl an Infizierten und auch an Todesfällen in Kauf genommen als die Nachbarstaaten: Pro einer Million Einwohner beklagt Schweden bislang 1262 Tote, das sind dreimal so viele wie in Dänemark und zehnmal so viele wie in Norwegen oder Finnland.

Finnland zählte gemeinsam mit Norwegen und Island zu Europas Musterschülern, was die Eindämmung der Pandemie anbelangt. Die Regierung in Helsinki hatte im vergangenen Frühling schnell und effektiv reagiert, auch mit frühen Grenzschliessungen und konsequenter Kontaktverfolgung. Dank diesen Massnahmen kam das Land schnell aus dem ersten Lockdown heraus, und die Bevölkerung konnte mehr als in anderen europäischen Ländern lange ein weitgehend normales Leben führen, mit Restaurant- und Konzertbesuchen und offenen Schulen.

Doch das ist nun erst einmal vorbei. Die Inzidenz war in der vorigen Woche angestiegen auf 62 neue Corona-Fälle pro 100’000 Einwohner, in der Woche zuvor waren es noch 46 Fälle gewesen. Finnlands Regierung will nun Restaurants, Bars und Clubs in weiten Teilen des Landes für drei Wochen schliessen. Ältere Schüler von der 6. Klasse an sollen nach Hause in den Fernunterricht geschickt werden. Freizeitaktivitäten in der Gruppe sollen untersagt werden. Kommunen wie Helsinki haben ihrerseits angekündigt, Saunen und Fitnessstudios zu schliessen.

Die Massnahmen der Regierung sollen vom 8. bis zum 28. März gelten, zuvor will die Regierung noch mit dem Parlament über eine gesetzliche Grundlage für die Massnahmen verhandeln. Ob die Regierung tatsächlich den Ausnahmezustand erklärt, um die Restriktionen verbindlich zu machen, ist noch nicht klar, dazu braucht es die Zustimmung von Präsident Sauli Niinistö. Dieser erklärte am Donnerstag, es gebe jetzt schon «einen Konsens» darüber, dass ein Notstand vorliege.

«Die Aufgabe von Entscheidungsträgern ist es, Leben zu beschützen.» Annika Saarikko, finnische Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Finnlands öffentlich-rechtlicher Sender YLE nannte die Debatte «ein Notsignal»: «Die Pandemie droht ausser Kontrolle zu geraten.» Die grösste Zeitung des Landes, «Helsingin Sanomat», sprach von einer «Belastungsprobe» für die Bürger, nannte die neuen Restriktionen aber auch das Eingeständnis eines «peinlichen Regierungsversagens»: Die Regeln der vergangenen Monate seien zu konfus und zu lax gewesen. Premierministerin Marin habe die Verantwortung dafür weitergereicht an die Regionen und Kommunen, die notwendige Restriktionen oft «allzu früh» aufgehoben hätten. Annika Saarikko, Ministerin für Kultur und Wissenschaft, verteidigte die geplanten Schliessungen gegen Kritik aus der Wirtschaft, die vor Einkommensverlusten warnte: «Die Aufgabe von Entscheidungsträgern ist es, Leben zu beschützen.»

Anders als Finnland und Schweden hatte sich die dänische Regierung am Mittwoch trotz steigender Infektionszahlen für eine schrittweise Öffnung von Läden, Schulen und Freizeiteinrichtungen entschieden. Dies obwohl die Lockerungen die Zahl der stationär zu behandelnden Corona-Patienten in den Spitälern bis Mitte April fast vervierfachen könnten. Premierministerin Mette Frederiksen nannte das ein «kalkuliertes Risiko», das man bereit sei, in Kauf zu nehmen für die schrittweise Normalisierung des Alltags.