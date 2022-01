Kolumne Landluft – Die Mutation aus dem Tösstal Sie kennen Omikron. Aber was ist mit Omrikon? Ein Schreibfehler verbreitet sich. Mit unabsehbaren Folgen für ein Tösstaler Dorf. Jonas Gabrieli

Kühe aus Rikon könnten bei Ärzten schon bald sehr beliebt sein. Cartoon: Ruedi Widmer

Zuerst dachte ich schon, es handle sich um eine weitere Covid-Mutation. Über die Festtage fiel das Wort immer wieder, und auch in der Schweizer Mediendatenbank finden sich 57 Artikel, in denen das Wort erwähnt ist. Zuletzt am Dreikönigstag von SRF und der Agentur SDA. Die Rede ist von Omrikon. Nicht zu verwechseln mit Omikron, das ja schon (fast) jedes Kind kennt.

Gut, alles nur ein Schreibfehler, denkt man sich. Das kann passieren. Manchmal sind sie ja auch lustig. Jestetter statt Jetsetter zum Beispiel.

Aber dieser mutierte Verschreiber hätte fürs Image des Tösstals gravierende Auswirkungen. Denn Omrikon, das erinnert doch an dieses Dorf, wo die Pfannen und Töpfe hergestellt werden. An Rikon, das ein tibetisches Kloster im Wald beherbergt: «Om.» Das kann kein Zufall sein, raunt der innere Verschwörungserzähler.

Nicht auszudenken, wenn der Schreibfehler sich exponentiell ausbreiten würde. Via Mundpropaganda übers ganze Land. Aus 57 werden dann bald einmal über 30’000 Artikel.

Denn ältere Leserinnen und Leser erinnern sich vielleicht: Corona war vor dem Virus ja einmal eine Art Bier. Wie es der Zufall will, hat das Unternehmen übrigens kürzlich das erste alkoholfreie Bier mit Vitamin D auf den Markt gebracht. Laut unbestätigten Gerüchten folgt wohl bald der erste Impfstoff.

Aber zurück zum Tösstal. Vielleicht würde es dem Dorf auch zu einem Boom verhelfen. Ärzte würden die Kühe auf der Weide anpiksen, um das Vak-zin frisch abzuzapfen. Der Bauer stellt ein Kässeli hin – Selbstbedienung. Andere fühlen sich im «Auge des Sturms» sicher und kaufen sich – analog zum Aluhut – eine Gusseisenpfanne der Firma Kuhn. Und irgendwo am Dorfrand spielt jemand Tennis.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

