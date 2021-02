Chefredaktorin des Jahres aus Winterthur – Die mutige Macherin an der Spitze der SDA Die Winterthurer Journalistin Nicole Meier ist Chefredaktorin des Jahres. Sie arbeitet für die Schweizerische Depeschenagentur (SDA), macht Langlauf und twittert. Nun lernt sie fliegen. Gregory von Ballmoos

Nicole Meier startete ihre journalistische Laufbahn beim Winterthurer «Stadtblatt». Nun ist sie Chefredaktorin der deutschsprachigen Redaktion der SDA und Chefredaktorin des Jahres. Madeleine Schoder/Tamedia

Wer «Nicole Meier» googelt, stösst schnell auf ihr Twitter-Profil. 4225-mal hat sie in den letzten neun Jahren gewittert. Einer dieser Tweets sticht heraus. Er ist ganz oben angeheftet.

«Ich kann auch schiessen. Just saying», steht dort geschrieben, dazu zwei Bilder. Eines, wie sie am Schiessstand steht mit Langlaufski an den Füssen, die Waffe im Anschlag. Das zweite: ein Schiessbüchlein, ausgestellt auf Nicole Meier.

Die 49-Jährige sagt: «Ich finde es einfach ein tolles Bild.» Doch es zeigt auch, wie sie tickt. Denn Eigenschaften, die im Biathlon wichtig sind, etwa Fleiss, Ausdauer, Präzision und Perfektion, schreiben ihr auch viele Wegbegleiter zu.