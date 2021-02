Mit 53 kam die Demenz – Die Mutter, die ihr Gedächtnis verlor Rita Schwager erkrankte an Demenz und wollte freiwillig aus dem Leben scheiden. Aber wann war dafür der richtige Moment? Manuela Enggist (Das Magazin)

Rita Schwager Foto: Claudia Link

«Meinen sechzigsten Geburtstag würde ich gerne noch erleben. Aber mehr als zwei Jahre gebe ich mir nicht mehr. Dann wird mein Hirn von der Demenz zerfressen sein.»

Es ist April im Jahr 2017. Rita Schwager, 57 Jahre alt, sitzt am Wohnzimmertisch in ihrem Reihenhaus in Immensee. Weisser Kachelboden, Familienfotos sind mit Reissnägel an einen Holzschrank gepinnt. Erinnerungen an die Vergangenheit. Rita. Kurze Haare. Brille. Die silberne Halskette passt zum silbernen Armband. Es stehen Guetzli und eine Sodastreamflasche auf dem Tisch. Für die Gläser reicht Rita Untersetzer. Erst Monate später werde ich realisieren, was dieses Auftreten sie an Kraft gekostet haben muss.