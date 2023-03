Pianistin Luisa Splett – Die Mutterschaft hat ihren Blick auf das Frausein verändert Die in Berlin lebende Pianistin Luisa Splett meldet sich in ihrer Heimatstadt Winterthur mit einer Konzertreihe zurück. Herbert Büttiker

Engagiert sich für die Werke von Komponistinnen: Die Pianistin Luisa Splett. Foto: PD

In Winterthur ist Luisa Splett in einer Musikerfamilie aufgewachsen, hier hat sie auch die ersten Etappen ihrer Ausbildung absolviert. Im Stadthaus und in Kirchgemeindesälen konnte man sie in den letzten Jahren hören. Früh zog es sie in alle Himmelsrichtungen. In St. Petersburg und in Chile rundete sie ihre pianistischen Lehr- und Wanderjahre ab. Vor gut zehn Jahren liess sie sich in Berlin nieder, wo sie heute mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern lebt und als Konzertpianistin und Musikpädagogin arbeitet.