OL in Winterthur und Weisslingen – Die Nachwuchskader messen sich Am Jugendcup wird um den Titel des besten regionalen Nachwuchskaders gelaufen. Dieses Jahr ist der zweitägige Vergleichswettkampf am Samstag und Sonntag zu Gast in der Region. Annalena Schmid

In Winterthur und Weisslingen wird der Titel für das beste regionale OL-Nachwuchskader der Schweiz vergeben. Nathalie Waldner

Jährlich messen sich die acht regionalen OL-Nachwuchskader der Schweiz in einem zweitägigen Vergleichswettkampf, dem Jugendcup. An einem Staffelrennen am Samstag und einem Einzellauf am Sonntag wird der Titel des besten Nachwuchskaders vergeben.

Dieses Jahr findet das Staffelrennen am Samstag im Wald Mörsburg statt. Start- und Zielraum befindet sich beim «Gusslihaus» bei Stadel. Als Organisator der Staffel zeichnet sich der OL-Club Winterthur gemeinsam mit der OL-Gruppe Welsikon verantwortlich. Die Teams bestehen aus je vier Läuferinnen beziehungsweise Läufern der Alterstufen 14, 16, 18 und 20.

Tags darauf laufen die Nachwuchskader im Rahmen des traditionellen Wisliger-OL im Wald Weisslingen-Kyburg um die weiteren Punkte für die Gesamtwertung. Zuschauende sind willkommen, müssen jedoch ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen.

