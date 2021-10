Neuaufbau bei Frauen des BCW – Die nächste Generation erhält mehr Verantwortung Nach einem Neustart will der Basketballclub Winterthur seine Frauen in der Nationalliga B wieder an höhere Aufgaben heranführen. Der Headcoach erklärt den Plan des Vereins. Stefan Kleiser

Sofia Jaksic vom BC Winterthur beschäftigt im Cup künftige NLB-Gegnerinnen von Riva. Stefan Kleiser

Nach Spielschluss wurde Präsidentin Sandra Hofstetter am Sonntag von einem der Schiedsrichter gefragt, weshalb die Frauen-Equipe des Basketballclubs Winterthur eigentlich nicht mehr in der NLA antrete. In der höchsten Spielklasse könnte das neu formierte Team wohl gut mithalten, das Cupspiel gegen Riva, einen künftigen Gegner in der NLB, wurde locker mit 31 Punkten Differenz gewonnen.

«Wir wollen unsere jungen Spielerinnen einbauen», antwortete Hofstetter. «Das ist in der Nationalliga A nur bedingt möglich.» Deshalb zog sich der Meisterschaftszweite der vergangenen Saison in die NLB zurück. Von den 16 Basketballerinnen im neuen Kader sind neun noch nicht 20 Jahre alt, die jüngste, Sofia Jaksic, feierte am Sonntag ihren 15. Geburtstag und wurde in den Schlussminuten bereits mit dem Ballvortrag beauftragt.