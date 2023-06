Schweizer Leichtathleten im Hoch – Die nächste Generation schafft den Kraftakt Angeführt von Hürdenrekordhalter Jason Joseph, kämpft sich die Schweiz an der Team-EM zu Rang 12 und dem Ligaerhalt. Ohne allerdings die Schwächen kaschieren zu können. Monica Schneider

Schneller als alle: Hürdensprinter Jason Joseph erzielt seine zweitbeste Zeit. Foto: Keystone

Am Ende wurde es sehr knapp, aber das war schon am Anfang klar gewesen. Erst nach der letzten von 37 Entscheidungen in drei Tagen sicherte sich die Schweiz den Ligaerhalt an der Team-EM im polnischen Chorzow. Es war schon fast symbolhaft, wie sie sich Rang 12 unter 16 Nationen in der Division 1 erkämpfte: Die Mixed-Staffel, zwei Männer, zwei Frauen, ein Team im Schweizer Team, sprintete über 4x400 m zum einzigen Schweizer Rekord (3:14,22) dieses Anlasses. Ihr Durchschnittsalter: 22 Jahre.

Die Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten haben damit ihr Ziel erreicht – Belgien, die Türkei und Norwegen steigen ab. 47 Nationen nahmen in der vergangenen Woche in drei Divisionen an der Team-EM teil, und der Name sagt es, es geht auch um ein Podium, um EM-Medaillen. Italien erwies sich in einem grossen und leeren und deshalb stimmungslosen Stadion mit unheimlichen sieben Einzelsiegen als stärkste Nation. Ja war sogar der Spielverderber. Denn die Polen wurden Zweite vor Deutschland.

Team-EM? Einst war es der Europacup, noch früher der Länderkampf. Ein Anlass ein wenig in die Jahre gekommen? Wer Gold gewinnt, geniesst ein gewisses Ansehen wie der Zweite und Dritte, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Finanziell bringt die Teilnahme oder auch eine gute Klassierung einem Verband nichts. Die Athletinnen und Athleten hingegen kamen in Chorzow zu Starts, die wichtige Punkte fürs Worldranking abwarfen, immerhin.

Swiss Athletics ist mit einem jungen Team angetreten und hat dennoch drei Einzelsiege feiern können.

Doch ist der 12. Platz für die Schweiz mehr als eine Momentaufnahme? Ja, im positiven wie negativen Sinn. Sie vermochte sich nach den goldenen 1980er-Jahren und dem Absturz um die Jahrtausendwende wieder dauerhaft im ersten Viertel aller europäischen Nationen festzusetzen. Ob mit oder ohne Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte, den Sprinterinnen, die der Welt an Olympia und auch danach zeigten, wozu Schweizerinnen imstande sind.

Swiss Athletics ist in Polen mit einem jungen Team angetreten und hat dennoch drei Einzelsiege feiern können. Jason Joseph ist dabei mit 13,12 Sekunden über 110 m Hürden die wertvollste Leistung dieser EM neben jener des griechischen Weitspringers Miltiadis Tentoglou (8,34 m) gelungen. Joseph ist 24 Jahre alt und hat seine beste Zeit noch vor sich, für die anderen beiden Siege (über 800 m) waren zwei 19-Jährige verantwortlich: das Supertalent Audrey Werro und Ramon Wipfli.

Nicht kaschieren können die Schweizerinnen und Schweizer weiter ihre Defizite in den technischen Disziplinen. Davon ausgenommen natürlich Alleskönner Simon Ehammer und die Hochspringer Salome Lang und Loïc Gasch (in Polen nicht am Start). Geht es um Hammer, Diskus und Speer, ist die Schweiz Zuschauerin. Vielleicht kann ein so kleines Land wie die Schweiz aber auch nicht den Anspruch haben, in allen Disziplinen Toptalente hervorzubringen. Dann ist aber auch der Verbleib in der höchsten Division nicht selbstverständlich.

Norwegen und die Briten ohne die Besten

Oder nicht erste Priorität wie offenbar in anderen Ländern. Norwegen steigt ab – was natürlich leicht hätte verhindert werden können. Weder Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen und seine Brüder noch Weltrekordhalter Karsten Warholm waren in Polen zugegen. Ihre individuellen Karrieren scheinen Vorrang zu haben, und das ist nicht nur bei den Norwegern so. Grossbritannien feierte keinen einzigen Einzelsieg, obwohl es an der letztjährigen EM in München 20 Medaillen gewonnen hatte.

Den Wettkämpfen haftete deshalb oft etwas Zufälliges an. Bei Swiss Athletics ist die Teilnahme an der Team-EM eigentlich Bestandteil der Athletenvereinbarung. Aus unterschiedlichen Gründen waren aber nicht überall die Besten am Start. So lässt sich immerhin sagen, dass die nächste Generation den Kraftakt Ligaerhalt geschafft hat.



