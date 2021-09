Leichtathletik-SM in Winterthur – Die nächste Generation steht im Fokus Auf dem Deutweg finden am Samstag und Sonntag die Schweizer-Meisterschaften der Kategorien U18 und U16 statt – mit geringer Beteiligung des Heimclubs LV Winterthur allerdings. Jörg Greb

2019 fand die SM der U20 und U23 bereits auf dem Deutweg statt (im Bild Simon Ehammer). Heinz Diener

Zum letzen Mal vor zwei Jahren erst wars, als auf dem Deutweg eine Leistungsschau der besten Schweizer Nachwuchs-Leichtathleten zu verfolgen war. Namen wie Angelica Moser, Jason Joseph, William Reais oder Simon Ehammer sorgten für Aufsehen. Um Athletinnen und Athleten handelte es sich, die inzwischen bei der Elite zu den Schweizer Leistungsträgern zählen und immer wieder Herausragendes abgeliefert haben.

An diesem Wochenende nun wird sich eine neue, nächste Generation präsentieren – auch, weil in diesen Jahr die beiden nächstjüngeren Altersklassen um die Medaillen kämpfen werden: die U18 und die U16. Dabei ragt vor allem ein Name heraus: Audrey Werro. Die 17-jährige Freiburgerin ist amtierende U20-Europameisterin über 800 m – und einer der neuen Namen, die in diesem Sommer für Aufsehen gesorgt haben. Interessant: Die von der Schwester von Bundesrat Alain Berset trainierte Athletin läuft über 200 m. Sie dürfte dabei ihre enorme Grundschnelligkeit unter Beweis stellen.