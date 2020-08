Der FCW vor dem Cup-Halbfinal – Die nächste Hoffnung eines Aussenseiters Der FCW ist in der Endphase seiner Vorbereitung auf den Cup-Halbfinal am kommenden Dienstag in Basel. Hansjörg Schifferli

Tobias Schättin (rechts) wird den FCW verlassen. Ein Nachfolger wird noch gesucht. Heinz Diener

Noch drei Trainings sind es bis zum ersten Auftritt des FCW in seiner ganzen Cup-Geschichte beim FC Basel. Ein nächster Primeur wäre, der FCW würde – im siebten Anlauf – erstmals ein Cupspiel gegen die Basler gewinnen. Bisher haben die Winterthurer ja noch immer verloren, dreimal in einem relativ frühen Stadium des Wettbewerbs, in den letzten zehn Jahren aber auch zweimal in einem Halbfinal und 1975 gar im Final. Immer war der FCB Favorit, selbst vor dem Endspiel vor 45 Jahren, in das die Winterthurer als Zweiter der Nationalliga A gingen. Und die Basler aus dem Mittelfeld.