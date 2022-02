FCW in Schaffhausen – Die nächste Reifeprüfung Der FC Winterthur muss auf dem Weg, als Aufstiegskandidat ernst genommen zu werden, beim Nachbarn Schaffhausen antreten. Der liess bisher einem Sieg eine Niederlage folgen – und er spielt offenbar noch ohne Neuerwerbung Raul Bobadilla. Hansjörg Schifferli

Das erste Saisonderby des FCW in Schaffhausen endete im August mit einem 1:1. Foto: Madeleine Schoder

Das Derby in Schaffhausen ist für den FCW am fünften Spieltag der Rückrunde das bereits dritte Schlüsselspiel in der Fremde gegen einen direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf. Aus Vaduz ist er mit einem 0:0 heimgekehrt, den FC Thun hat er mit einem 4:2 auf neun Punkte Distanz zurückgebunden – und nun hat er dieselbe Chance gegen den FCS. Präzisiert heisst das: Gewinnt der FCW in Herblingen, hat er Schaffhausen auf neun Längen Rückstand gesetzt; verliert er, sind es nur noch drei. Klar ist also: Die Schaffhauser sind deutlich mehr unter Druck.